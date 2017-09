Pavel Dotchev (Hansa Rostock): "Das Spiel war wie erwartet: Schwere Aufgabe. Wir wussten, dass wir heute einen besonders guten Tag hätten erwischen müssen, um hier etwas mitzunehmen. Uns fehlte etwas die Durchschlagskraft in der Offensive, so wie Magdeburg sie hat. Obwohl wir in der ersten Halbzeit mit Benyamina eine Riesen-Chance hatten. Wenn wir da beim Stand von 0:0 in Führung gehen, hätte das Spiel auch eine andere Richtung nehmen können. In der zweiten Halbzeit waren wir die aktivere Mannschaft, hatten dann auch noch mit zwei Offensiven alles riskiert, aber es sollte heute nicht sein. Ich bin vom Ergebnis enttäuscht, von der Leistung nicht."