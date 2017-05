FCM legt los wie die Feuerwehr

Und die Hausherren zeigten von Beginn an, dass sie ihren Teil zum möglichen Aufstieg beitragen wollten. Florian Kath versuchte es schon direkt nach dem Anstoß aus 45 Metern - knapp neben den rechten Pfosten. Der lange verletzte Offensive drehte weiter auf und hatte nach sechs Minuten die größte Chance der ersten Halbzeit. Nach einer Ecke landete sein Kopfball aber nur an der Latte. Die dritte Möglichkeit für Kath gab es in der neun Minuten später, diesmal versuchte er es aus der Drehung an der Strafraumgrenze - wieder knapp vorbei. FCM-Trainer Jens Härtel sah in den ersten 30 Minuten ein starkes Spiel seines Teams. Bildrechte: IMAGO

Die Elbestädter schnürten die Sportfreunde weiter hinten ein, Niklas Brandt in der 16. Minute (nach einem Konter mit einem zu laschen Abschluss) und und Christian Beck in der 19. Minute (wurde von Kath bedient, scheiterte mit seinem Lupfer aber an Lotte-Keeper Benedikt Fernandez) hatten weitere gute Möglichkeiten.

Ab der 30. Minute wurden die Lotter stärker, aber ohne sich richtige Torchancen zu erspielen. Magdeburg kam jetzt nicht mehr durch das Abwehrbollwerk der Gäste und viele Abseits- und Foulsituationen behinderten den Spielfluss bis zur Pause. Magdeburgs Torjäger Christian Beck (li.) war mal wieder an vielen gefährlichen Aktionen beteiligt. Bildrechte: IMAGO

Niemeyer und Kath mit dem Doppelschlag

Die zweite Hälfte startete ähnlich, bis Kath in der 54. Minute mal wieder einen Geistesblitz hatte, sich durchtankte und von Gerrit Nauber gerade noch gestoppt werden konnte, auf Kosten einer Gelben Karte. Den nachfolgenden Freistoß setzte Nico Hammann erst in die Mauer und dann über den Kasten.

Schließlich musste ein Fernschuss her, den Michel Niemeyer aus 25 Metern in die linke untere Ecke hämmerte - das 1:0! Nur vier Minuten später wurde Kath von Brandt geschickt und ließ mit seinem Abschluss im Strafraum Fernandez keine Chance. Lotte-Trainer Ismail Atalan wurde gerade vom DFB als Trainer der Saison in der Dritten Liga ausgezeichnet. Bildrechte: IMAGO

Die Magdeburger standen nun auf dem Relegationsplatz, mussten aber nach der Gelb-Roten für Felix in der Schiller in der 74. Minute die letzte Viertelstunde mit einem Mann weniger auskommen. In der 83. Minute dann der Nackenschlag: Regensburg ging gegen Münster nach einem Elfmeter mit 1:0 in Führung. Der FCM hielt zwar seinen Vorsprung gegen Lotte, der Jahn seinen in Münster jedoch auch, sodass am Ende nur Platz vier für die Magdeburger zu Buche steht. Zumindest ist damit der erneute Einzug in den DFB-Pokal gesichert.

