Auch am letzten Spieltag der Drittliga-Hinrunde hat der 1. FC Magdeburg erneut eine starke Leistung gezeigt und mit 2:0 (2:0) gegen die Sportfreunde Lotte gewonnen. Von der ersten Spielminute an setzten die Hausherren Lotte gekonnt, durch frühes Pressing, unter Druck und provozierten so leichte Fehler im Spielaufbau. In der Offensive zeigte sich vor allem Christian Beck als unersetzlich und trug sich mal wieder in die Torschützen-Liste ein.