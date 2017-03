In der 15. Minute wurde dann Tarek Chahed mal von Michel Niemeyer steil geschickt, aber noch etwas abgedrängt und Münster-Keeper Maximilian Schulze Niehues konnte so locker parieren. Zur Mitte der ersten Hälfte wurden die Gäste dann offensiver und kamen nach einer Ecke in der 33. Minute schließlich auch zu einer Doppelchance: Ein Schuss von Lennart Stoll wurde erst geblockt und dann konnte Leopold Zingerle den Abschluss mit der Innenseite von Lion Schweers festhalten. Mit einem verdienten 0:0 ging es in die Pause.