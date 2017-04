Puttkammer hat die besten Chancen...

Mittelstümer Christian Beck versuchte es so aus allen Lagen, in der ersten und neunten Minute etwa schloss er aus rund 20 Metern ab - aber jeweils zu lasch. Die wenigen Regensburger Gelegenheiten wehrte FCM-Keeper Leopold Zingerle sicher ab, so in der 13. Minute einen Weitschuss von Alexander Nandzik und sieben Minuten später einen Versuch von Andreas Geipl aus 18 Metern. Der jubel von Steffen Puttkammer nach seinem Treffer währte nur kurz. Bildrechte: IMAGO

Die besten Möglichkeiten in der ersten Hälfte hatte der Magdeburger Abwehrmann Steffen Puttkammer. Jeweils nach Ecke von Nico Hammann schoss der Schlaks erst in die rechte Ecke und köpfte dann in die linke. Doch beide Male konnte Jahn-Schlussmann Philipp Pentke parieren (35.). Mit einem leistungsgerechten Unentschieden ging es in die Pause.

... und trifft zur Führung ...

Und Puttkammer hätte der Mann des Spiels werden können, schließlich brachte er sein Team in der 62. Minute per Kopfball in Führung - wieder nach einer Ecke von Hammann. Doch die Regensburger antworteten prompt und schafften durch einen 20-Meter-Hammer von Benedikt Saller den Ausgleich (65.). Denn Regensburg schlug schnell zurück. Bildrechte: IMAGO

Es kam noch schlimmer aus FCM-Sicht: Erik Thommy zeigte aus ähnlicher Entfernung wie Saller seine ganze Klasse und zirkelte den Ball unhaltbar für Zingerle ins Eck (71.). Die Magdeburger waren nun gefordert und ab der 77. Minute in Überzahl: Andreas Geipl hatte den eingewechselten Ahmed Razeek mit offener Sohle attackiert.

... doch nicht zum Ausgleich

Die Hausherren warfen alles nach vorne und einmal mehr Puttkammer hätte zum Helden werden können, wurde aber bei seiner vierten Gelegenheit erneut von Pentke gestoppt (85.). Auch Beck fehlte bei seinem Abschluss aus 15 Metern die Fortune (88.). Jahn-Trainer Heiko Herrlich hatte nach dem Sieg seiner Regensburger gut Lachen. Bildrechte: IMAGO

So blieb es beim etwas glücklichen Sieg für den Jahn, der bis auf einen Punkt an den FCM heranrückt. Durch das Unentschieden von Holstein Kiel fällt Magdeburg wegen der schlechteren Tordifferenz auf den Relegationsrang zurück und muss nun nächste Woche nach Rostock reisen.

Das sagten die Trainer:

Heiko Herrlich (Regensburg): "Wir sind überglücklich, hier in Magdeburgvor dieser tollen Kulisse drei Punkte mitzunehmen. Wir sind ganz gut ins Spiel gekommen, hatten dann etwas Glück vor der Pause, nicht in Rückstand zu geraten. In der zweiten Halbzeit war es weiter ein kampfbetontes Spiel, wo wir schnell den Rückstand ausgleichen konnten und hatten dann etwas Glück mit einem Sonntagsschuss genau wie Magdeburg bei uns den Ausgleich erzielte, hier den Siegtreffer zu erzielen. Sicherlich wäre ein Unentschieden gerechter gewesen."

Jens Härtel (Magdeburg): "Das Spiel liegt noch schwer im Magen. Wir hatten es eigentlich nicht schlecht gemacht, hatten wenig Chancen zugelassen und gehen dann auch noch in Führung, geben diese aber einfach zu schnell her. Das zweite Tor hat die Krone ganz aufgesetzt. Trotzdem hatten wir noch genug Chancen, um zum Ausgleich zu kommen. Insgesamt kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat alles gegeben. Nun schauen wir nach vorn, zum nächsten Spiel in Rostock."