Wenige Chancen und Weil muss verletzt raus

In einer temporeichen ersten Hälfte war Nils Butzen mit der ersten Chance zur Stelle. Mit der rechten Innenseite verfehlte er aus 17 Metern knapp den linken Pfosten des Gäste-Kastens (9.). Nach einem Zusammenprall mit Liridon Vocaj verletzte sich der Magdeburger Innenverteidiger Richard Weil am Rücken und musste vom Feld (21.). Dann gleich zwei Gelegenheiten für RWE: Sebastian Tyrala steckte zu Tugay Uzan durch und der versuchte es von der Strafraumkante - doch Schlussmann Leopold Zingerle tauchte ab und parierte mit der linken Hand (36.). Der nachfolgende Eckball landete bei Daniel Brückner, dessen 18-Meter-Schuss von Christopher Handke per Brust gestoppt wurde - ein anschließender Carsten-Kammlott-Kopfball ging knapp daneben. Kurz vorm Pausenpfiff sah der Erfurter Christoph Menz Gelb. Damit fehlt er am kommenden Dienstag gegen Bremen II. Bildrechte: IMAGO

Diskussionswürdiges Blitztor und Traumtor

Der zweite Durchgang ging richtig furios los. Michel Niemeyer wurde lang geschickt und flankte von der linken Außenbahn vor den Kasten, wo ihn Manuel Farrona Pulido direkt aus sechs Metern in die Maschen schoss (46.). Aber war der Ball bereits im vollen Umfang über der Torauslinie bei der Flanke? Die Zeitlupe sagt, dass der Ball wohl ganz knapp draußen war. Schiedsrichter Florian Badstübner zeigte auf den Mittelkreis - 1:0.

Dann fast das der Ausgleich als Menz sich von Niemeyer das Leder im FCM-Strafraum schnappte, zu Kammlott schob, doch Zingerle war kurz vor der Linie zur Stelle. Ebenfalls bitter für die Gäste: Auch Jens Möckel sah die fünfte Gelbe (55.) der Saison und fehlt gegen Bremens Reserve. Nach einer knappen Stunde versuchte es Christian Beck mit einem "Zurück-Spring-Kopfball" aus sieben Metern, doch Klewin riss die Arme hoch und parierte (59.). In der 74. Minute war der Torwart der Thüringer machtlos. Einen Pass von Nico Hammann legte sich Beck hoch und per wunderschönem Fallrückzieher aus 14 Metern schlug der Ball über Klewin hinweg ein - 2:0! Ein Kandidat für das Tor des Monats. Erfurt steckte nicht auf, kam aber zu keiner Großchance mehr. Für den FCM versuchten sich Niemeyer (77.) und Tobias Schwede (89.) noch einmal. Bildrechte: IMAGO

Das sagten die Trainer

Stefan Krämer (Erfurt): "Die Rahmenbedingungen waren wahnsinnig toll. Ich habe mir nochmal alle Spiele von Magdeburg angesehen und dabei viereckige Augen bekommen. Ich habe noch keine Mannschaft so mutig hier in Magdeburg spielen sehen wie uns. In der ersten Halbzeit hätten wir durchaus führen können, bekommen dann schnell in der zweiten Halbzeit das 0:1, hätten aber eigentlich ausgleichen müssen. Danach fällt noch das 0:2. Aber nichtsdestotrotz macht das hier riesigen Spaß, Fußball zu spielen. Ich frage mich, wie mein Kollege es schafft, hier mit seinen Spielern zu sprechen. Ich wünsche Magdeburg alles Gute und dass sie den Aufstieg schaffen."