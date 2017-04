FCM-Trainer Jens Härtel musste angesichts von acht Verletzten und zwei gesperrten Spielern mal wieder ordentlich umbauen: Fünf Neue kamen im Vergleich zum 3:1 gegen den Halleschen FC im Landespokal am Mittwoch in die Startelf. Unter anderem durfte Toptorjäger Christian Beck wieder von Beginn an ran (anstelle des wegen der fünften Gelben verhinderten Marius Sowislo sogar als Kapitän) und Mittelfeldabräumer Jan Löhmannsröben fing als Rechtsverteidiger an.