Vor 15.338 Zuschauern hat sich der 1. FC Magdeburg 0:0 vom SV Wehen Wiesbaden getrennt. Richard Weil hätte sich in der 87. Minute wohl in die Geschichtsbücher eingetragen. Er trat zu einem Strafstoß an und es hätte der dritte Treffer vom Punkt zum dritten 1:0 für den FCM in Folge sein können - wurde es aber nicht.