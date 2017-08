Genau diese Dreierkette musste mit der ersten Aktion verändert werden. Nach einem hohen Ball in den Werder-Strafraum verpasste Schiller am langen Pfosten, rauschte aber dafür direkt in die Torstange und musste ausgewechselt werden. Für ihn kam Weil (3.). Felix Schiller musste früh ausgewechselt werden. Bildrechte: IMAGO

Jacobsen mit der kalten Dusche für Magdeburg

In der 1. Halbzeit dominierten die Hausherren das Geschehen. Die Gästen fanden keine Mittel gegen das starke Pressing der Magdeburger, die so immer wieder durch Türpitz Beck und Schwede zu Chancen kamen. In der 38. Minute dann die Erlösung für Magdeburg. Nach einer Ecke von Schwede kam Dennis Erdmann am langen Pofsten zum Abschluss und knallte den Ball ins lange Eck. Doch die Freude währte nicht lange. Nach einem Stockfehler von Butzen schnappte sich Jacobsen den Ball und schoss den Ausgleich aus dem Nichts. (45.). Lange konnte sich Dennis Erdmann über seinen Treffer nicht freuen. Bildrechte: IMAGO

Doppelschlag beschert Magdeburg drei Punkte

In der zweiten Halbzeit gestaltete sich das Spiel ausgeglichener. Bei den Magdeburgern schlichen sich vermehrt Unkonzentriertheiten im Passspiel ein. Mit einem überraschenden Doppelschlag stellten die Hausherren dann die Weichen auf Sieg. Erst drückte Düker einen verunglückten Butzen-Schuss über die Linie zur Führung (80.), bevor Türpitz einen Foulelfmeter sicher verwandelte (82.). Zuvor wurde Düker von Verlaat im Strafroum gefoult. In der Nachspielzeit erzielte der eingewechselte Lohkemper den Treffer zum 4:1-Endstand (90+2.).

Dominierten die Magdeburger in der ersten Hälfte nach Belieben und verpassten es, etwas Zählbares mitzunehmen, gestaltete sich das Geschehen in der zweiten Halbzeit anders. In einer Phase, in der nicht unbedingt damit zu rechnen war, konnte der 1. FCM in Führung gehen. Insgesamt ein verdienter Heimsieg vor 14.834 Zuschauern.