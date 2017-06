Fußball | 3. Liga Trainingsauftakt beim 1. FC Magdeburg ohne Farrona Pulido

Hauptinhalt

Der 1. FC Magdeburg ist am Montag in die Vorbereitung für die Saison 2017/18 gestartet. Dabei klingelte bei den Spielern des Drittligisten schon früh der Wecker: Am Morgen standen Fettmessungen an. Zudem wurde den Kickern Blut für einen aktuellen Laktatwert entnommen.