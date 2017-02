Erfolgreicher war da Magdeburgs Linksaußen Florian Kath. Der 22-Jährige, der seit dem Sommer den Sachsen-Anhaltern angehört, köpfte eine Flanke von Marius Sowislo aus sechs Metern in die Maschen (13.). Und nach seinem ersten Drittliga-Tor überhaupt war für den Mann mit der Rückennummer 18 sogar noch mehr drin: Er war ein Aktivposten und ein abgeblockter Schuss von ihm flog vor der Pause nur knapp am Kasten der Niedersachsen vorbei.

Auch nach der Halbzeitpause erwischte der 1. FCM den besseren Start. Löhmannsröben flankte von rechts vor das Tor und Stürmer Christian Beck köpfte aus sieben Metern in den Osnabrücker Kasten (54.). Drin war das Ding und der Torjäger nutzte seine 1,96 Meter zu seinem elften Saisontor. Der 28-Jährige hatte nach seinem Eigentor in Paderborn schon in der ersten Hälfte auf eine Möglichkeit gelauert.

Mit einem fragwürdigen Foulelfmeter hatten die "Lila-Weißen" in der Folge die Chance, das Spiel noch einmal spannend zu machen. VfL-Kapitän Bastian Schulz zielte aber recht mittig und FCM-Keeper Leopold Zingerle parierte den Schuss (65.). Und auch der 1. FCM wusste vom Punkt nicht zu überzeugen: Hammann trat an und scheiterte an seinem Gegenüber Gersbeck (79.). Auf Strafstöße waren die Magdeburger nicht angewiesen, denn Kapitän Sowislo machte den Sack mit einem Schuss aus etwa 13 Metern zu (83.). Wie schon in den vergangenen Jahren hat es Osnabrück nicht geschafft, einen Treffer beim 1. FCM zu erzielen.