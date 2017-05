Der 21-Jährige Alexander Brunst wechselt vom VfL Wolfsburg II an die Elbe. Mit 1,95 Meter Körpergröße blickt der in Neumünster geborene Torhüter auf 23 Einsätze in der Regionalliga Nord 16/17. Brunst entstammt dem Nachwuchsleistungszentrum des Hamburger SV und erhält beim 1. FC Magdeburg einen Vertrag bis 30. Juni 2019. Dort wird er Leopold Zingerle ersetzen, der keinen neuen Vertrag erhielt und sich mit Jan Glinker um die Nummer eins streiten.

Stürmer Felix Lohkemper schließt sich dem FCM für zwei Spielzeiten an. Der 1,78 Meter große Angreifer kommt vom 1. FSV Mainz 05 II an die Elbe und unterschreibt bis 30. Juni 2019. Lohkemper bestritt in der vergangenen Saison 18 Drittliga-Spiele, in denen er vier Treffer unter der Leitung von Sandro Schwarz erzielte. Über die Jugendstationen Karlsruher SC, VfB Stuttgart und TSG Hoffenheim kam der in Wetzlar geborene Angreifer zum 1. FSV Mainz 05 II, wo er für eine Spielzeit auflief.