Die Rot-Weißen legten schnell den Respekt vor Kiel abgelegt und begannen sehr gefällig. Außer ein paar Standards passierte aber zunächst nichts Weltbewegendes. Erfurt machte das richtig gut gegen die zweitbeste Offensive der Liga und trieb den Ball nach vorn. In der 18. Minute setzte Bergmann aus zentraler Position einen 20-Meter-Schuss ab, den Kronholm im Kieler Tor zur Seite faustete. Ein ordentliches Pfund.



Erfurt ließ nicht locker und lauerte auf seine Chance. Die kam in der 26. Minute. Nach einem Patzer von Kiels Lenz sprintete Aydin heran und vollendet aus Nahdistanz zur RWE-Führung. Clever gemacht von Erfurts Rechtsaußen. Danach wurden die "Störche" agiler, doch die Rot-Weißen stemmten sich erfolgreich dagegen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte bekam der ehemalige Erfurter Drexler noch eine Möglichkeit, köpfte jedoch am RWE-Gehäuse vorbei. Technisch und spielerisch waren die Gäste aus Kiel einen Tick besser, die Erfurter setzten Engagement und Kampfgeist dagegen.