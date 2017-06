19. und 20. Juni: Eingangsuntersuchungen und Laktattest

21. Juni, 14 Uhr: erstes Offizielles Training (Gebreite)

22. Juni, 18:30 Uhr: TSV Langenwiesen - RWE

23. Juni, 18:30 Uhr: Bischlebener SV - RWE

25. Juni, 15 Uhr: Blau-Weiß Büßleben - RWE

28. Juni: FC An der Fahner Höhe - RWE (Dachwig)

1. Juli, 15 Uhr: Testspiel bei BFC Dynamo Berlin, Spielort Berlin (Sportforum: Hohenschönhausen)

5. Juli: Testspiel gegen Viktoria Berlin in Sangerhausen

5. bis 9. Juli: Trainingslager in Weißensee

8. Juli: Testspiel in Weißensee geplant

15. und 16. Juli: Blitzturnier der Mediengruppe mit CZ Jena, Hertha BSC und dem VfL Bochum

21. Juli: 1. Spieltag 3. Liga Saison 2017/2018