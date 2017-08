Bei Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg fehlt Torhüter Alexander Brunst mehrere Wochen. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wurde bei dem 22-Jährigen ein Außenbandriss am linken Fuß diagnostiziert. Brunst, nominell zweiter FCM-Torhüter hinter Jan Glinker, hatte sich am Tag vor dem DFB-Pokalspiel gegen Augsburg (2:0) im Training verletzt. Brunst wechselte in diesem Sommer von der U23 des VfL Wolfsburg nach Magdeburg.

Im DFB-Pokalspiel gegen Hertha BSC brannten Berliner und Rostocker Fans Pyrotechnik ab. Bildrechte: imago/Agentur 54 Grad

Ob der Keeper beim Heimspiel des FCM am 9. September gegen Hansa Rostock schon wieder im Kader steht, ist derzeit unklar. In die Schlagzeilen ist das Spiel aber schon jetzt geraten: Der Deutsche Fußball-Bund hatte Hansa wegen wiederholter Krawalle mit Gästeblocksperren, u.a. für das Spiel beim FCM, verurteilt. Hansa-Fans waren für die Partie aber dennoch an rund 1.000 Tickets gekommen.



Einen Tag nach den Fanausschreitungen der Hansa-Anhänger im Pokalspiel gegen Hertha wollen die Magdeburger nun den Ticketverkauf an die Rostocker überprüfen. "Wir haben das zur Kenntnis genommen und prüfen das", sagte FCM-Pressesprecher Norman Seidler am Dienstag. Der freie Vorverkauf soll demnächst beginnen. "Wir sind in Abstimmung mit dem DFB und Hansa Rostock und werden prüfen, inwieweit wir da noch was verändern können. Bei einem freien Vorverkauf gibt es noch gewisse Maßnahmen, die man umsetzen kann. Aber irgendwann ist es dann auch schwierig", sagte Seidler.