Zingerle mit Alptraumeinstand

Und Zingerle stand sofort stark unter Beschuss. In der vierten Minute versuchte es der Ex-Cottbusser Cedric Mimbala mit einem Schuss von der Strafraumgrenze, eine Minute später war es Hamdi Dahmani, der nach einer Flanke von Christopher Theisen, den Abschluss suchte. Beide Schüsse gingen noch an Zingerles Kasten vorbei, ebenso der Ball von Dahmani aus der 13. Minute nach einem Messi-artigen Dribbling von Kristoffer Andersen.

Von den Gästen kam bis zur 16. Minute gar nichts, dann fasste sich Sebastian Ernst mal ein Herz und zog aus 18 Metern ab. Andre Poggenborg im Fortuna-Kasten hätte den Schuss wohl nicht mehr gehabt. In der 23. Minute stand Zingerle dann so richtig im Mittelpunkt: Nach einem Foul von Marius Sowislo an Mimbala hatte Schiedsrichter Arne Aarnink auf den Punkt gezeigt, Cauly Oliveira da Souza trat an, traf aber nur den Pfosten, von wo der Ball an Zingerles Rücken prallte und dann ins Tor. Unglücklicher hätte sein Debüt als Stammtorwart wohl kaum beginnen können. Die Magdeburger Spieler freuen sich über den zwischenzeitlichen Ausgleich. Bildrechte: IMAGO

Doch die Magdeburger waren kein bisschen geschockt und kamen postwendend zum Ausgleich. Nico Hammann brachte eine Ecke herein, die Kapitän Marius Sowislo auf Felix Schiller verlängerte, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste (26.). Eine Genugtuung für den Abwehrmann, der sich beim letzten Spiel der Magdeburger bei der Fortuna vor anderthalb Jahren die Achillessehne gerissen hatte und daraufhin über ein Jahr ausgefallen war.

Allerdings blieben die Gastgeber die bestimmende Mannschaft und wären durch Dahmani, der nach einer Flanke von Theisen das Leder an die Latte knallte, fast wieder in Führung gegangen (36.). Mit einem schmeichelhaften Unentschieden ging es für den FCM in die Pause.

Mimbala wird zum Matchwinner

Nach Wiederanpfiff das gleiche Bild: Köln erarbeitete sich im Vorwärtsgang weiter Chance auf Chance. In der 54. Minute versuchte sich Abwehrrecke Daniel Flottmann zwei Meter vor dem FCM-Tor an einem artistischen Hackentrick, erwischte aber den Ball nicht richtig. Sieben Minuten später war es Selcuk Alibaz, der erst Sowislo ausstiegen ließ und dann mit einem Abschluss aus 18 Metern den Pfosten traf. Es war am Ende nicht mehr zum Hinsehen für FCM-Trainer Jens Härtel in Köln. Bildrechte: IMAGO

Es hatte sich angedeutet, in der 66. Minute war es soweit: Köln ging durch einen Kopfball von Mimbala nach Freistoß von Markus Pazurek erneut in Führung. Die Magdeburger warfen alles nach vorne, außer einem Freistoß von Hammann, den Poggenborg noch von der Linie kratzte (70.) und einer Doppelchance durch Tobias Schwede, der zweimal geblockt wurde, konnten sich die Gäste aber keine großen Gelegenheiten mehr erarbeiten. Die schlechten FCM-Vorbereitungsergebnisse (nur ein Sieg in sieben Spielen) setzten sich also auch im ersten Pflichtspiel 2017 fort, der Auftakt ist für die Bördestädter erst einmal verpatzt.

Das sagten die Trainer:

Jens Härtel (Magdeburg): "Glückwunsch an die Fortuna – wenn man alles zusammen nimmt, können wir uns heute nicht beschweren, dass wir verloren haben. Es ist ärgerlich, dass wir immer erst dann in das Spiel gekommen sind, wenn in Rückstand geraten sind. Wir hatten einige gute Situationen – die Mehrzahl der klaren Chancen hatte aber die Fortuna, darunter auch ein Pfosten- und ein Lattentreffer. Wir haben zu viele Standards fabriziert und diese dann auch nicht gut verteidigt. Die Niederlage wäre vermeidbar gewesen, wenn wir von Anfang an die Griffigkeit gehabt hätten. Köln war bis zum 2:1 die deutlich aktivere Mannschaft. Als wir aber mit mehr Mut gespielt haben, konnte man sehen, dass wir sie auch vor Probleme stellen können. Mit ein bisschen Glück hätten wir vielleicht auch noch den Ausgleich machen können."