Von Abtasten keine Spur: Die Himmelblauen gingen gleich volles Tempo und beschäftigten die Frankfurter. Vorn lauerte Frahn, dem sich gleich zwei ganz dicke Möglichkeiten eröffneten. Zunächst traf er das rechte Außennetz, dann umkurvte der Stürmer FSV-Keeper Pirson und knallte die Kugel ans rechte Außennetz. Mindestens einen hätte er machen müssen. Wenn schon Frahn nicht trifft, dann wenigstens Mast. Kaum waren fünf Minuten vergangen, ließ der 24-jährige Mittelfeldmann seinen Gegenspieler aussteigen und jagte die Kugel in die Maschen. Die Himmelblauen, heute in neongrünen Dressen, führten mit 1:0.



Und das Köhler-Team war weiter hungrig. Frahn mit einem Schuss aus 16 Metern und Grote per Heber beschäftigen die Hessen. Doch dann klemmte es plötzlich bei den Sachsen. Bei einem Treffer der Frankfurter hatten sie Glück (31.), dass der Schiri das Tor nicht anerkannte. Der Ball zappelte im Netz, jedoch sah der Assistent vorher ein Foul von Salem an Cincotta. Wenig später war Frankfurts Graudenz durch, doch er scheiterte aus 14 Metern am großartigen CFC-Schlussmann Kunz. Ein gefährliches Spiel, was die Chemnitzer betrieben.



Doch dann gab es ja noch die Sorglosigkeit der Hessen in der Abwehr. Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff stand Jopek mutterseelenallein und schob den Ball zum 2:0 ein. Kurzes Fazit: Chemnitz mit einer starken Anfangs- und Schlussphase. Mittendrin überstand die Köhler-Elf einige kritische Situationen schadlos und legte den zweiten Treffer nach.

