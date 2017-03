Auch in der zweiten Hälfte ließ Halle erst einmal die Gäste kommen und lauerte auf Konter. So auch in der 55. Minute als Baumgärtel den Ball zu Martin Röser spielte, dieser auf Benjamin Pintol in den Strafraum durchsteckte, doch Frankfurts La'Vere Corbin-Ong gerade noch mit der Fußspitze klärte.

Auf der Gegenseite kam Frankfurt zur ersten guten Chance, als Milad Salem einen Freistoß knapp rechts am Pfosten vorbeischoss (61.). 60 Sekunden später zischte eine Eingabe des Frankfurters im Strafraum an Freund und Feind vorbei.

Halle agierte in dieser Phase viel zu passiv, was der FSV - zum Glück für die Gäste - nicht ausnutzen konnte. HFC-Coach Schmitt wechselte kurz darauf Marvin Ajani (62.) und Sascha Pfeffer (68.) ein, was das Spiel wieder stabilisierte. Die letzte gute Möglichkeit für den HFC hatte der ebenfalls eingewechselte Ajani, der in der 90. Minute nach einem Sololauf Keeper Jannis Pellowski zu einer Glanztat zwang. So blieb es schließlich beim verdienten Dreier für die Saalestädter, die mit nun 39 Zählern weiter im Aufstiegskampf mitmischen.