Die Gastgeber übernahmen in der Begegnung von Beginn an das Kommando. Aus dem Spiel heraus sollte aber wenig gelingen. Gefahr sorgten vor allem Eckbälle und weite Einwürfe von La'Vere Corbin-Ong in den Strafraum. Die besten Chancen der ersten Hälfte hatten folgerichtig die Hausherren. Nach einem zügigen Angriff über den rechten Flügel und dem Rückpass an die Strafraumgrenze tauchte Brinkies blitzartig ab und fischte den Ball aus dem Eck (19.). Nur drei Minuten später die zweite gute Gelegenheit. Wieder musste Brinkies seine Klasse zeigen und nach einer Ecke und dem Abschluss von Marc Heitmeier aus kurzer Distanz den Ball mit einem Reflex abwehren.