Sven Köhler nahm bei seiner Elf nach der 2:3-Niederlage beim Spitzenreiter MSV Duisburg zwei Veränderungen vor. Berkay Dabanli rückte für Emmanuel Mbende in die Innenverteidigung und Stefano Cincotta übernahm vom verletzten Fabian Stenzel die rechte Außenbahn.

Der CFC agierte zu Beginn sehr aktiv und kam über die Außenbahnen zweimal gefährlich in den Mainzer Strafraum. Den ersten Abschluss verzeichneten aber die Gastgeber durch einen Schuss von Niki Zimling (10.). Nur wenige Augenblicke später gingen die "Himmelblauen" etwas schmeichelhaft in Führung. Nach einem Laufduell zwischen Daniel Frahn und Charmaine Häusl ging der Chemnitzer zu Boden und Schiedsrichter Patrick Alt zeigte auf den Punkte. Die geschenkte Chance ließ sich Anton Fink nicht nehmen und traf ins rechte untere Eck.

Im Anschluss stellten die Chemnitzer ihre Offensivbemühungen nahezu ein. Statt auf den zweiten Treffer zu gehen und für eine frühe Vorentscheidung zu sorgen, leistete sich das Köhler-Team zahlreiche Ungenauigkeiten. Das hätte sich nach einer halben Stunde fast gerächt, als Aaron Seydel gleich doppelt gefährlich wurde. Erst scheiterte er aus etwa 12 Metern an einer überragenden Fußabwehr von CFC-Schlussmann Kevin Kunz (31.). Nur zwei Minuten später versuchte Seydel es nach einer scharfen Hereingabe mit der Hacke und fand erneut in Kunz seinen Meister.

So ging der CFC mit einer etwas glücklichen Führung in die Pause. Auch dort hatten die Gastgeber deutlich mehr Spielanteile. Nach einigen Abschlussversuchen fasste sich Mounir Bouiziane schließlich ein Herz und zwang Kunz mit einem 30-Meter-Schuss zu einer Glanztat (56.). Kurz darauf war Schlussmann Kunz nach einem Kopfball von Seydel geschlagen, doch diesmal rettete Kapitän Kevin Conrad auf der Linie (61.).

Mit der Einwechslung von Florian Hansch für Frahn gab es auch wieder ein paar Chemnitzer Angriffsbemühungen. So fiel Hansch, nur kurz nachdem er das Feld betreten hatte, bei einer Ecke der Ball vor die Füße. Seinen Schuss aus Kurzdistanz klärte Mainz-Torwart Lukas Watkowiak zur Ecke (69.). In der Folge bestimmte aber wieder Mainz das Geschehen. Nach einer scharfen Hereingabe von der linken Seite rutschte Petar Sliskovic vier Meter vor dem Tor am Ball vorbei (75.).