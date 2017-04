Aalen begann sehr offensiv, doch die Zwickauer Abwehr und Keeper Brinkies hatten alles im Griff. Schnell waren die ersten VfL-Angriffsversuche verebbt und die Zwickauer begannen, ihr Spiel aufzuziehen. Und das sah richtig gut aus. Kaum waren acht Minuten vergangen, hatte der Zwickauer Anhang Grund zur Freude, denn ihr Team ging in Führung. Miatke brachte die Kugel flach nach innen und Nietfeld brauchte nur noch den Fuß hinhalten. Nun spielten die Zwickauer wie aufgedreht und legten in der 16. Minute das 2:0 nach. Patrick Göbel legte sich das Leder an der Eckfahne zurecht, König war zur Stelle und köpfte aus Nahdistanz ein. Ursprünglich wurde Göbel das Tor gut geschrieben, doch die Fotos bewiesen anderes. Nachdem die Gastgeber zwei Tore vorgelegt hatten, wurde es Aalens Trainer Vollmann zu bunt und er nahm Menig vom Feld, der reihenweise von den FSV-Kickern überlaufen wurde. Für ihn kam Ojala. Das belebte das Spiel der Gäste, die sich nicht hängen ließen. Allerdings ging dann der VfR-Anschlusstreffer auf die Kappe von Zwickaus Schlussmann Brinkies, der einen Ball von Preißinger in der 38. Minute durchrutschen ließ. Den hätte er haben müssen. Mit einem Tor Vorsprung für Zwickau ging es in die Pause, das passte aus Sicht der Gastgeber.

Die Aalener kamen etwas quirliger aus der Kabine. Speziell Morys sorgte für Wirbel, doch Brinkies war auf dem Posten und rettete in höchster Not. Nach der Schrecksekunde beruhigte sich das Spiel, bevor die Zwickauer nach einer reichlichen Stunde wieder zum Sturm bliesen. Frick versuchte es aus vollem Lauf, schoss aber das Leder neben den Aalener Kasten. Kurz danach stiefelte Schröter mit nach vorn und traf nur den Pfosten. Zwei ganz dicke Möglichkeiten zum 3:1.



Nun hatte die Ziegner-Elf das Ganze im Griff, Aalen blieb aber auf Augenhöhe. In der Schlussphase bekamen die Kicker beider Mannschaften dann etwas schwere Beine - ihnen merkte man die Englische Woche an. Allerdings hatten die Gäste noch einen auf Lager. Der eingewechselte Toshev war noch frisch und knallte die Kugel in der Nachspielzeit an die Latte des Zwickauer Kastens. So blieb es beim knappen Sieg der Sachsen gegen einen Gegner, der einen guten Part spielte.