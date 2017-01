Die FSV-Profis müssen sich in der Rückrunde ganz schön strecken, um noch den angestrebten Klassenerhalt zu schaffen.

Die FSV-Profis müssen sich in der Rückrunde ganz schön strecken, um noch den angestrebten Klassenerhalt zu schaffen. Bildrechte: IMAGO

Die Mannen von FSV-Trainer Torsten Ziegner haben heute offiziell mit dem ersten Training die Vorbereitung für die Rückrunde der 3. Liga aufgenommen. Dabei fehlte den Westsachsen eine immens wichtige Personalie. Kapitän Toni Wachsmuth fehlte beim Mannschaftstraining. Der Grund dafür waren die Folgen eines Rippenbruches, welchen er kurz vor Weihnachten erlitten hatte. Erfreulicherweise gab es jedoch auch das Gegenteil zu vermelden. Die Spieler Oliver Genausch und Aykut Öztürk meldeten sich nach ihren Verletzungspausen wieder fit und nahmen an allen Trainingsübungen teil. Diese mussten wegen des starken Schneefalls auf den Kunstrasen des Westsachsenstadion verlegt werden.

Der FSV Zwickau nimmt am kommenden Samstag bei dem ZEV-Hallenmasters in Zwickau teil. Das erste Testspiel ist für den 11. Januar 2017 angesetzt. Der Gegner ist die Amateur-Vertreung von 1. Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig. Der offizielle Punktspielbetrieb startet am 28. Januar 2017 für die Westsachsen. Auftaktgegner ist die zweite Mannschaft des FSV Mainz 05.