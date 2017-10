FSV-Zugänge im Check

Ronny Garbuschewski, Mittelfeld - sechs Spiele, ein Tor:

Deutlich erfahrener ist da Ronny Garbuschewski. Der gebürtige Grimmaer spielte in der Saison 2012/13 sogar mal mit Fortuna Düsseldorf in der Bundesliga (sieben Partien) und bereiste davor und danach den halben Fußball-Osten (Sachsen Leipzig, Chemnitzer FC, Energie Cottbus, Hansa Rostock). Von so einem Mann erwartete man in Zwickau sicher etwas mehr als nur sechs Spiele (ein Tor). Ab dem 7. Spieltag stand der 31-Jährige nicht mehr im Kader, zuletzt auch aus persönlichen Gründen. Bildrechte: IMAGO