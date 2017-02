Der FSV begann druckvoll und engagiert. Bereits in der zweiten Minute gab es eine gute Gelegenheit, als Marcel Bär mustergültig Mike Könnecke anspielte und dessen Schuss gerade noch von Werder-Schlussmann Eric Oelschlägel pariert wurde. Sechs Minuten später zwang Davy Frick den Keeper mit einem Kopfball zur nächsten Glanztat. Bremen fand nach 15 Minuten etwas besser in die Partie, jedoch ohne zu Chancen zu kommen.

Erst in der 28. Minute gab es wieder eine gute Chance für Zwickau durch einen Fernschuss von Marcel Bär, der knapp am Tor vorbeiflog. 60 Sekunden später kamen auch die Gäste zur ersten Möglichkeit, als Melvyn Lorenzen ebenfalls aus der Distanz das Gehäuse haarscharf verfehlte. In der 35. Minute wurde es dann laut im weiten Rund: Nach einer starken Vorarbeit von Nils Miatke, spitzelte Ronny König den Ball am Werder-Keeper vorbei ins Tor. Allerdings hatte Zwickau kurz darauf Glück, dass Bremens Schmidt freistehend aus Nahdistanz den Ball noch verstolperte (41.). So blieb es bei der knappen aber verdienten Pausenführung für die Westsachsen.