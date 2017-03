Grote trifft ins eigene Tor

Wegen einer Verletzung von Morris Schröter baute Torsten Ziegner seine Startelf um und brachte René Lange, der ins defensive Mittelfeld rutschte. Sven Köhler tauschte gleich drei Spieler aus. Für Alexander Bittroff, Florian Hansch und Philip Türpitz spielten Dennis Grote, Björn Jopek und Fabian Stenzel von Beginn an.

Bei bestem Fußballwetter und erstmals ausverkauftem Haus entwickelte sich eine muntere Partie mit zwei Mannschaften, die mit vollem Einsatz und viel Leidenschaft agierten. Chemnitz hatte die etwas bessere Spielanlage, Zwickau hielt aber kämpferisch voll dagegen. Chancen ergaben sich auf Seiten der Gastgeber vor allem nach Standards. Nach Ecken und Freistößen brannte es immer wieder lichterloh im CFC-Strafraum. Chemnitz kam hingegen durch spielerische Klasse vor das FSV-Tor, scheiterte aber in der ersten Halbzeit an der fehlenden Zielstrebigkeit und am bestens aufgelegten Johannes Brinkies. So ließ der FSV-Schlussmann Anton Fink, Daniel Frahn und Co. mehrfach verzweifeln und hielt seine Mannschaft durch tolle Paraden im Spiel.

Das einzige Tor der ersten Halbzeit fiel, man hätte es erahnen können, nach einem Zwickauer Standard. Lange brachte den Ball dabei mit viel Schnitt in den Chemnitzer Strafraum, wo Grote das Spielgerät unglücklich ins eigene Tor abfälschte (39.). Chemnitz antwortete mit wütenden Angriffen vor der Pause, doch wieder war es Brinkies, der die Null bis zum Pausenpfiff verteidigte. Dennis Grote (mi.) kann dem Ball ins eigene Tor nur nachschauen. Bildrechte: Ralph Köhler/propicture

Zwickau hält dem Druck stand

Beide Trainer waren offenbar nicht unzufrieden mit der ersten Halbzeit, denn es ging unverändert weiter. Chemnitz erhöhte in den zweiten 45 Minuten den Druck, doch Zwickau spielte ebenfalls mit und stellte sich nicht nur hinten rein.

Vor allem Fink bereitete der FSV-Defensive immer wieder Probleme. In seiner besten Szene setzte er einen Seitfallzieher von der Strafraumgrenze nur hauchdünn am rechten Pfosten vorbei (53.). Auch Türpitz, der im Verlauf der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, holte die mitgereisten CFC-Fans kurzeitig aus den Sitzen. Sein Strich aus etwas zwanzig Metern touchierte aber nur den linken Außenpfosten (64.). Doch auch der FSV hatte Chancen, die Führung auf 2:0 zu erhöhen. Mit etwas Glück hätten Patrick Göbel und Jonas Acquistapace für die vorzeitige Erlösung gesorgt, doch am Ende blieb es bei dem einen Treffer für Zwickau.

Chemnitz versuchte es am Ende noch einmal mit der Brechstange, doch weder Fink noch Tim Danneberg war ein Tor vergönnt. Am Ende bliebt es beim 1:0. Durch den Erfolg klettert Zwickau auf Tabellenplatz 15. Die enttäuschten Chemnitzer stehen nach zwei Niederlagen in Serie auf Platz acht und müssen die Aufstiegsträume vorerst hinten an stellen. Zwickau feiert den Dreier im Westsachsen-Derby. Bildrechte: Ralph Köhler/propicture

Das sagten die Trainer:

Sven Köhler (Chemnitz): "Wir haben ein von Zweikämpfen geprägtes Spiel gesehen. Zwickau war vor allem bei Standards gefährlich. Meine Mannschaft hat sich spielerisch in einige gute Situationen gebracht. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann mit der Brechstange versucht und waren auch dabei gefährlich. Alles in allem ist es bezeichnend, dass ein Eigentor das Spiel entschieden hat."

Torsten Ziegner (Zwickau): "Es war über neunzig Minuten ein Spiel auf Augenhöhe. Wir wussten, dass wir Chemnitz nur über den Kampf Paroli bieten können. Wir wollten Chemnitz keine Räume geben und es ihnen so schwer wie möglich machen. Nach dem Führungstreffer durften wir nicht locker lassen, das haben wir geschafft. Eigentlich war es ein typisches Remis-Spiel, wo wir am Ende aber die Glücklicheren gewesen sind."