Zusammen mit Bruder Patrick war Christoph Göbel am Mittwoch noch der Matchwinner gegen Regensburg, in der 14. Minute bereitete der 27-Jährige den Kopfballtreffer seines Bruder erst vor und traf in der 37. Minute schließlich auch selbst. In der 77. Minute dann die Schrecksekunde: Christoph Göbel schlägt ein Luftloch und sinkt schmerzverzerrt zu Boden. Nach längerer Verletzungsunterbrechung muss er vom Feld getragen.



Am Donnerstag teilten die Zwickauer mit, dass die Diagnose Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie lautet. Christoph Göbel wird am kommenden Mittwoch von Dr. Ullmann in Erfurt operiert. Dies passiert in enger Absprache mit dem Heinrich-Braun-Klinikum (HBK) Zwickau, die im Anschluss auch die Reha koordinieren und betreuen werden.