Vorstandssprecher Tobias Leege hatte im Dezember 2016 die Etatlücke verkündet. Bildrechte: Ralph Köhler/propicture

Beim FSV sei man zuversichtlich, die sich noch abzeichnende Finanzlücke von knapp 186.000 Euro bis zum 23. Januar zu schließen. Der DFB hatte im Zwickauer Etat ein wirtschaftliches Defizit in Höhe von 411.000 Euro prognostiziert. Mit verschiedenen Maßnahmen sei es gelungen, die wirtschaftliche Situation zu verbessern. So spendeten die Fans des Drittligisten knapp 30.000 Euro. Bei Sponsoren konnten weitere 40.000 Euro akquiriert werden. Außerdem verzichtet der FSV in der Winterpause auf ein Trainingslager, womit sich 15.000 Euro einsparen lassen.