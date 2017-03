Eine Unterbrechung und wenige Chancen

Hansa-Keeper Marcel Schuhen hilft bei der Pyro-Beseitigung. Bildrechte: PICTURE POINT / K. Kummer Für Christoph Göbel (Kreuzbandriss) rückte Robert Koch in die Startelf der Westsachsen. Bereits nach knapp zwei Minuten schickte Schiedsrichter Pascal Müller Koch und alle anderen Spieler in die Katakomben. Leuchtraketen und Bengalos im Gästeblock sorgten für die kurze Unterbrechung. Zum Anpfiff brannte auch Pyrotechnik im Heimblock. In einer temporeichen Anfangsphase köpfte Stephan Andrist dem Ex-Rostocker Johannes Brinkies den Ball aus sechs Metern in die Hände (6.). Ein Eckball von Patrick Göbel näherte sich flach dem linken Pfosten und erst kurz vor der Linie klärten die Norddeutschen (33.). Gefährliche Aktionen waren rar gesät.

Andrist und Benyamina treffen für Rostock

Dann ging Soufian Benyamina vom linken Strafraumeck Richtung Grundlinie, legte quer und am langen Pfosten musste Stephan Andrist nur noch den Fuß hinhalten - 0:1 (36.). Sekunden vor dem Pausenpfiff segelte ein Eckball von Amaury Bischoff durch den Zwickauer Strafraum, Matthias Henn brachte das Leder in die Mitte und Benyamina beförderte es aus drei Metern mit dem Schienbein in die Maschen - 0:2 (45.+3). Im ersten Durchgang präsentierten sich die Mecklenburger druckvoller und hatten auch mehr Spielanteile. Soufian Benyamina mit dem zweiten Treffer der Hanseaten. Bildrechte: IMAGO

Koch und König bringen die Westsachsen zurück

Nach dem Seitenwechsel machten die Hausherren mehr Betrieb. Aus Nahdistanz köpfte Ronny König nach einer Göbel-Flanke ans Außennetz (48.). Einen Göbel-Eckball faustete Rostocks Schlussmann Marcel Schuhen kerzengerade nach oben. Koch netzte den wieder gelandeten Ball aus acht Metern ein - 1:2 (56.). Zwickau blieb dran: Mike Könnecke schoss erst aufs Tornetz (64.) und danach aus 16 Metern vollkommen frei drüber (66.). Davy Frick (78.) köpfte aus sieben Metern knapp links vorbei. König war es schließlich, der nach einer Flanke des omnipräsenten Göbel aus drei Metern einnickte - 2:2 (85.). Der eingewechselte Jonas Nietfeld strich den Ball nur zwei Minuten später an den rechten Pfosten. Hansa rettete sich mit dem einen Punkt schließlich ins Ziel. Robert Koch (verdeckt) mit dem Anschlusstreffer für Zwickau. Bildrechte: Ralph Koehler/propicture

Das sagten die Trainer

Christian Brand (Rostock): "Nach 45 Minuten sah es so aus, als ob wir gewinnen würden. Nach 90 Minuten geht das Remis dann allerdings in Ordnung. Ein individueller Fehler hat das Spiel gekippt. Wir hatten dann zu wenig Entlastung. Schade, dass wir die Führung nicht über die Bühne bekommen haben."