Schon vor dem Anpfiff gab es den ersten Paukenschlag: Magdeburgs Toptorjäger Christian Beck stand erstmals in dieser Saison nicht in der Startelf. Für denTorschützenkönig der vergangenen Spielzeit - in dieser allerdings noch ohne Treffer - spielte sein Standard-Ersatz Julius Düker. Außerdem rotierte FCM-Coach Jens Härtel Tobias Schwede und Dennis Erdmann raus, für die Felix Lohkemper und Kapitän Marius Sowislo aufliefen. Härtels Zwickauer Pendant Torsten Ziegner spielte dagegen zum ersten Mal in dieser Saison mit der gleichen Startelf wie beim vorherigen Match.

Frick klärt hinten und trifft vorne

Es wurde von Anfang das erwartet hitzige Ostduell mit vielen harten Zweikämpfen. Chancen ergaben sich so meist aus Standards, wie in der 9. Minute, als eine Ecke von Nico Hammann auf Richard Weil verlängert wurde, der Richtung Tor köpfte - doch Zwickaus Davy Frick stand auf der Torlinie und konnte abwehren.

Frick war es denn auch, der auf der Gegenseite das 1:0 erzielte. Einen Freistoß von René Lange hatten die Magdeburger nicht richtig klären können, der Ball landete beim Mittelfeldmann, der einschieben konnte (23.). Kurz darauf fiel das vermeintliche 2:0, doch Schiri Tobias Fritsch versagte dem Treffer von Mike Könnecke wegen Abseits die Anerkennung (35.). Davy Frick (2.vr.) erzielt das 1:0, Jan Glinker ist machtlos. Bildrechte: IMAGO

Vor der Pause geht's rund

FCM-Abwehrmann Weil hatte dann die große Chance auf den Ausgleich, traf nach einer Ecke von Hammann jedoch nur den Pfosten (40.). Stattdessen schaffte Zwickau doch noch das 2:0. Ronny König war nach einer Ecke hochgestiegen und hatte Jan Glinker im FCM-Tor mit seinem Kopfball überwunden (41.).

Das war es aber noch nicht in der ersten Hälfte. Denn in der Nachspielzeit spielte Hammann mal wieder einen Standard, diesmal kam Sowislo aber vor FSV-Keeper Johannes Brinkies an den Ball und traf zum 2:1. Mit einer knappen, aber verdienten Zwickauer Führung ging es in die Pause.

Koch hat Pech, Antonitsch Glück

Nach Wiederanpfiff hätte Robert Koch die Vorentscheidung für die Westsachsen erzielen können, doch sein Fallrückzieher nach Flanke von Könnecke ging nur an den Pfosten (53.). Dennoch eine wunderbare Aktion, die ein Tor verdient gehabt hätte. Zwickau blieb dran und kam durch Neuzugang Nico Antonitsch, der bei einem Gewusel im Magdeburger Strafraum am schnellsten geschaltet hatte, zum 3:1 (63.). Marius Sowislo (re.) erzielt den 1:2 Anschlusstreffer. Bildrechte: IMAGO

Härtel reagierte mit einem Doppelwechsel und brachte nun doch Beck sowie Gerrit Müller (64.). Aber auch mit den beiden Neuen konnte der FCM nicht die gewohnte Offensivpower entwickeln, der FSV stand hinten weiterhin ziemlich sicher. Erst in der 83. Minute gab es die große Chance zum 3:2: Erst zog der ebenfalls eingewechselte Andreas Ludwig ab, Brinkies wehrte in Richtung Beck ab und der traf nur die Unterkante der Latte, der Ball knallte danach wohl auf die Torlinie.

Zwickau macht einen großen Sprung in der Tabelle

Kurz vor Abpfiff hätte Bentley Baxter Bahn noch das 4:1 erzielen können, doch Glinker parierte mit einem starken Reflex. Es blieb auch so beim Zwickauer Sieg in einem tollen Duell zwei starker Teams. Magdeburg verpasst so den Sprung an die Tabellenspitze, der FSV macht vorerst einen großen Sprung auf Rang 14. Jubel beim FSV Zwickau nach Spielschluss. Bildrechte: IMAGO

Das sagten die Trainer:

Jens Härtel (Magdeburg): "Es war ein intensives Spiel. Wenn man seine Standards so gut nutzt, ist der Sieg nicht unverdient. Wir sind heute der Musik hinterher gelaufen. Zwickau war brutal effektiv. Das Abseitstor von Zwickau pfeift auch nicht jeder ab. Für die zweite Hälfte hatten wir uns viel vorgenommen, waren aber zu selten zwingend. Wir haben alles probiert, aber es sollte nicht sein."