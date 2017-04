Die Zwickauer zeigten von Anfang an, dass sie die beste Mannschaft der Rückrunde sind. Vom Halbfinalaus im Sachsenpokal am Mittwoch haben sie sich gut erholt. Und wie so oft war auf Toptorjäger König Verlass. Der Stürmer war glänzend drauf und sorgte schon in der 14. Minute für das 1:0. Eine Flanke von Jonas Nietfeld nahm er mit der Brust mit und schoss aus 14 Metern mit einem satten Linksschuss ins Tor. Doch damit nicht genug. Sein 14. Saisontreffer folgte nur fünf Minuten später. Nach einem Zuspiel von Patrick Göbel stieg Angreifer König hoch und köpfte den Ball zum 2:0 rechts ins Tor (19.).

Ronny König erzielt das 2:0. Bildrechte: Ralph Koehler/propicture