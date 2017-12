Die Partie auf rutschigem Untergrund begann für die Westsachsen mit einem Auftakt nach Maß: Nach einer Ecke von Rene Lange köpfte Ronny König den Ball wuchtig zum 1:0 in die Maschen (7.).

Mit der Führung im Rücken waren die Gastgeber im Anschluss das bessere Team. Der HFC blieb zwar bemüht, doch Zwickau ließ nur wenig zu. Mit einsetzendem Schneefall wurde es für beide Teams aber immer schwieriger. Genaues Passspiel blieb eher die Ausnahme, dafür dominierten Kampf und Spannung. Die Gäste von der Saale wurden in ihren Aktionen erst nach einer halben Stunde zwingender. Die größte Chance vor der Pause hatte Martin Röser mit einem Schuss, der das Tor knapp rechts verfehlte (38.).

Die zweite Hälfte begann für den FSV erneut verheißungsvoll: Nach einer Flanke von Garbuschewski verpasste erst König, ehe der zweite Ball von Miatke gerade noch vom HFC abgwehrt wurde und der dritte Versuch, ein Schuss von Mike Könnecke, nur knapp links am Tor vorbeistrich (50.). Fünf Minuten später sah Garbuschweski nach einem Foul an Fennell (ausgestreckter Arm bei Abwehrversuch) Gelb-Rot. Der Knackpunkt im Spiel der Zwickauer, wie sich später herausstellte.

In Überzahl wurde Halle besser und erarbeitete sich nun gute Chancen. In der 63. Minute vergab Erik Zenga aus sechs Metern die bis dahin beste Gelegenheit. Sechs Minuten später machte es Mathias Fetsch besser, als er eine Kopfballvorlage von Klaus Gjasula per Direktabnahme im Zwickauer Tor versenkte.