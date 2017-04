FSV-Trainer Torsten Ziegner musste den kurzfristig erkrankten Jonas Acquistapace ersetzen und stellte Davy Frick neben Toni Wachsmuth in die Innenverteidigung. Bei den Gästen aus Halle rückten die zuletzt gelbgesperrten Martin Röser und Royal-Dominique Fennel für Sascha Pfeffer und Toni Lindenhahn in die Startformation.

Die Zwickauer starteten konzentriert und hatten nach vier Minuten durch eine direkte Ecke von René Lange ihren ersten Abschluss. Der HFC kam eher zufällig zu seiner ersten Möglichkeit. Nach einer Ecke brachte die FSV-Abwehr den Ball nicht weg, aber Klaus Gjasula wurde beim Schussversuch noch entscheidend gestört (9.).

Nietfeld birngt die Hausherren in Führung

Danach wurde das Team von Rico Schmitt etwas aktiver und hatte nach einer Viertelstunde die Riesenchance zur Führung. Benjamin Pintol hatte FSV-Schlussmann bereits überlupft, doch Zwickaus Kapitän Wachsmuth schlug den Ball per Scherenschlag von der Linie. Aktistik pur: FSV-Kapitän Wachsmuth rettet den Ball auf der Linie. Bildrechte: Picture Point

Es dauerte bis zur 32. Minute, bis die Hausherren mal wieder gefährlich wurden. In einer Phase, als sie die Hallenser am eigenen Strafraum festschnürten, gelang Patrick Göbel die perfekte Flanke auf den langen Pfosten. Dort musste Jonas Nietfeld gar nichts mehr machen, der Ball sprang von seinem Oberschenkel ins Tor. Halle hatte durch einen Kopfball von Marvin Ajani (37.) und einen Schuss von Pintol (43.) noch zwei Gelegenheiten, musste jedoch mit dem knappen Rückstand in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel hatten beide Teams gleich mehrere gute Szenen, am gefährlichsten war ein Kopfball von Nietfeld, der nur knapp neben den Kasten ging. Dem FSV gelang es im weiteren Verlauf den Halleschen FC gut von seinem Tor wegzuhalten, eigenen Chancen kreierten die Westsachsen aber auch nicht.

Halle vergibt die Chancen, Zwickau macht das Tor

So mussten die 7.360 Zuschauer bis zur 69. Minute warten um mal wieder einen Abschluss zu sehen. Aber der Kopfball von Fabian Franke war weder druckvoll noch präzise und somit kein Problem für Brinkies im Zwickauer Tor. Acht Minuten später vergab dann Ajani die 100-Prozentige: Nach einem Pass von Pintol war er auf und davon, umkurvte den FSV-Keeper und schob den Ball ans Außennetz. Von Nietfelds Knie/Oberschenkel springt der Ball ins Tor. Bildrechte: Frank Krucyznski

Der HFC lief weiter an und hatte kurz vor dem Schlusspfiff noch die Ausgleichschance. Doch Pintol rutschte der Ball in aussichtsreicher Position über die Stirn. Stattdessen schlug der FSV ein zweites Mal zu. Einen Bilderbuch-Konter gegen die aufgerückten Hallenser schloss Ronny König mit einem Linksschuss zum 2:0 ab. Danach pfiff Schiedsrichter Marcel Schütz gar nicht mehr an.

Das sagten die Trainer:

Rico Schmitt (Halle): "Es wa r ein gutes Auswärtsspiel heute von uns. Wir haben gut in die Partie gefunden und hatten zwei hervorragende Chancen. Wie das dann so ist, macht der Gegner in seiner ersten Druckphase das Tor. Meine Jungs haben alles gegeben und wollten den Bock umstoßen. Leider ist uns das heute nicht gelungen."