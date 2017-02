Beim Team von Torsten Ziegner musste Davy Frick nach einer Gelb-Rot-Sperre draußen bleiben. Patrick Göbel und Jonas Nietfeld fehlten zudem durch grippale Infekte. Aykut Öztürk stürmte hingegen erstmals in dieser Saison nach seinem Kreuzbandriss im April 2016 wieder von Beginn an. In der elften Minute gleich die Szene der gesamten Begegnung: Ronny König und Gegenspieler Dominic Peitz gehen beide mit hohem Bein zum Ball. Dominik Schmidt traf König zudem etwas am Fuß. Schiedsrichter Johann Pfeifer entschied auf Foul, Glück für die Hausherren. Kapitän Toni Wachsmuth schob den fälligen Strafstoß sicher ins rechte untere Eck zum 1:0 (13.). Kenneth Kronholm im Kasten der Gäste war in die andere Ecke unterwegs. Kurz vor dem Treffer verlängerte Manuel Janzer einen Freistoß von René Lange an die eigene Querlatte.

Bildrechte: Picture Point