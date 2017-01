Drittliga-Aufsteiger FSV Zwickau muss in den kommenden Wochen auf Spielführer Toni Wachsmuth verzichten. Am Mittwoch musste sich der 30-Jährige einer Operation im Bauchraum unterziehen.

FSV-Sportdirektor David Wagner erklärte am Donnerstag, dass der Eingriff gut verlaufen sei. Der defensive Mittelfeldspieler werde aber noch bis Ende der Woche im Krankenhaus bleiben. Da Wachsmuth je nach Heilungsverlauf erst frühestens Anfang Februar wieder ins Training einsteigen kann, wird er die komplette Vorbereitung und den Rückrundenstart am 28. Januar gegen die U23 des FSV Mainz 05 verpassen.

Die Westsachsen waren am Montag wieder ins Training eingestiegen. Am Sonnabend ist das Team von Trainer Torsten Ziegner Gastgeber beim Hallenturnier in der Stadthalle Zwickau. In der Vorrunde trifft der FSV auf Rot-Weiß Oberhausen und eine Westsachsen-Auswahl. Das Teilnehmerfeld komplettieren Drittliga-Kontrahent Chemnitzer FC, Dukla Prag und die U21 des 1. FC Nürnberg.