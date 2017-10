Offensive Paderborner mit der Führung

Torsten Ziegner musste seine Erfolgself, die in den letzten vier Spielen zehn Punkte geholt hatte, auf einer Position ändern. Davy Frick fehlte gelbgesperrt. Für ihn stand Fridolin Wagner in der Startelf. Der Gegner musste auf Neuzugang Massih Wassey verzichten, der zuletzt stark aufgetrumpft hatte. Für ihn kam Marlon Ritter ins Team.

Der Spitzenreiter begann die Partie erwartungsgemäß offensiv. Zwickau stand hingegen tief und hatte den Angriffen des SCP in der Anfangsphase nur wenig entgegenzusetzen. Vor allem Jamilu Collins war ein Gefahrenherd. Immer wenn er in Ballbesitz war, brannte es im FSV-Strafraum lichterloh. In der 13. Minute spielte Collins mit der Zwickauer Abwehr Katz und Maus und bediente Sven Michel im Strafraum mustergültig. Die 1:0-Gästeführung war nur noch Formsache. Zwickau putzte sich nach dem Rückstand den Mund ab und fand über den Kampf zurück ins Spiel. Auch Chancen sprangen dabei heraus. Die bis dahin beste vergab allerdings Ronny König aus Nahdistanz (34.).

Ausgleich nach strittiger Szene

Dann wurde es hitzig: SCP-Kapitän Christian Strohdiek blieb angeschlagen am Boden liegen. Zwickau war in Ballbesitz, spielte den Angriff aber unbeirrt weiter. Auch Schiedsrichter Nicolas Winter unterbrach die Partie trotz Strohdieks Verletzung nicht. So war es ein Paderborner Abwehrspieler, der Morris Schröter rüde von den Beinen holte und das Spiel durch ein Foul unterbrach. Den folgenden Freistoß zirkelte René Lange an Freund und Feind vorbei direkt ins Paderborner Tor (39.).

Die SCP-Spieler regten sich nach dem 1:1 fürchterlich auf, vor allem Trainer Steffen Baumgart war kaum zu beruhigen. Die Folge: Schiedsrichter Winter schickte den SCP-Coach auf die Tribüne (45.). Dort erlebte er den Pausenpfiff. Mit 1:1 ging es in die Kabinen. Zwickauer Jubel nach dem 1:1. Bildrechte: Karina Heßland-Wissel

Mutige Zwickauer nach dem Seitenwechsel

In der zweiten Halbzeit Zwickau ließ sich Zwickau nicht mehr so weit hinten reindrängen, wie in weiten Teilen der ersten Hälfte. Spielerisch und vor allem kämpferisch sah es nach Wiederanpfiff sehr gut aus, Chancen waren dennoch Mangelware. Auf Seiten der Gäste sorgten vor allem Freistöße für Gefahr. Zwickau verteidigte diese allerdings souverän und ließ wenig anbrennen. Erst ein Pfiff von Schiedsrichter Winter änderte das.

Der Unparteiische trat auf den Plan, nachdem Schröter SCP-Stürmer Michel im Strafraum gefoult hatte. Den fälligen Elfmeter parierte Johannes Brinkies zunächst, den zweiten Ball köpfte Sebastian Schonlau allerdings zum 2:0 ins Tor (79.). Ziegner wechselte im Anschluss mehr Offensivpower ein. So kamen Aykut Öztürk, Fabian Eisele und Sinan Tekerci ins Spiel. Und alle drei waren am Beinahe-Ausgleich beteiligt. Eisele schickte Öztürk auf den rechten Flügel und Zwickaus Nummer zehn schlug von dort eine lange Flanke auf den Kopf von Tekerci, der Zingerle zu einer Glanzparade zwang (85.).

Zweiter Strafstoß entscheidet das Spiel

Paderborn schnaufte tief durch und versuchte in der Folge, das 2:1 zu verwalten. Aber es kam anders: Nach einem erneuten Strafstoß, dieses Mal sehr strittig, erhöhten die Gäste sogar noch auf 3:1 (90.+3). Zuvor hatte Torschütze Lange den offensiven Ritter im Stafraum von den Beinen geholt.

Dann war Schluss. Zwickau rutscht durch die Niederlage auf Tabellenplatz 13 ab. Paderborn bleibt Erster. Torsten Ziegner kassierte nach vier Spielen ohne Niederlage wieder eine Pleite. Bildrechte: Karina Heßland-Wissel

Das sagten die Trainer:

Steffen Baumgart (Paderborn): "Wir haben sehr gut angefangen und sind verdient in Führung gegangen. Dann haben wir uns allerdings den Schneid abkaufen lassen und den Ausgleich kassiert. Am Ende war der Sieg nicht unverdient, mit einem Unentschieden hätten wir aber auch leben können."