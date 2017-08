Dabanli trifft per Volleyschuss

Berkay Dabanli erzielt den Treffer zum 1:0. Bildrechte: WORBSER-Sportfotografie Die mehr als 6.000 Zuschauer sahen im 71. Aufeinandertreffen beider Klubs über weite Strecken Fußballmagerkost - mit wenigen Chancen, zähem Spielaufbau und vielen umkämpften Szenen. Einziger Höhepunkt der ersten 90 Minuten war ein sehenswerter Treffer für die Erfurter durch Tolga Dabanli. Kurz nach der Pause traf der Verteidiger nach einem abgewehrten Freistoß von Alexander Ludwig per Direktabnahme ins lange Eck (49.).



Eine zu diesem Zeitpunkt durchaus verdiente Erfurter Führung - die Thüringer wirkten insgesamt selbstbewusster, hatten mehr vom Spiel und agierten auch in der Abwehr sicherer. Vor allem mit RWE-Mittelfeldspieler Merveille Biankadi hatte der FSV immer wieder Probleme. Auch nach der Führung zeigte RWE den reiferen Fußball und hatte mit Carsten Kammlott die Großchance zu Vorentscheidung. Doch der Angreifer schreiterte freistehend an FSV-Keeper Johannes Brinkies (52.). Dennoch deutete alles auf den ersten RWE-Sieg der Saison hin.

Zwickau: Kein aggressiver Offensivfußball

Zwickau blieb das Versprechen von Trainer Torsten Ziegner nach aggressiven und offensivem Auftreten dagegen über weite Strecken schuldig. Der FSV agierte pomadig oder versuchte es bei Offensivaktionen mit der Brechstange. Beides sorgte nur sleten für Torgefahr. Bis zum Ausgleich hatte Zwickau nur zwei Chancen, beide aus der Anfangspahse: Dimitrios Ferfelis (10.) und Morris Schröter (15.) scheiterten aber. Trotz stimmgewaltiger Anfeuerung der eigenen Fans sah Zwickau lange wie der verdiente Verlierer aus.

Elfmeter in der 90. Minute

Zweikampf zwischen Morris Schröter (Zwickau/li.) und Merveille Biankadi (Erfurt/re.) Bildrechte: Karina Heßland-Wissel Bis zur 90. Minute. Erfurts Morten Rüdiger ging nach einem Zwickauer Einwurf gegen FSV-Offensivspieler Mike Könnecke recht rustikal zur Sache, das Ganze dazu noch im Strafraum. Schiedsrichter Tobias Reichel zeigte auf den Elfmeterpunkt. Ronny Garbuschewski ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte sicher. Es folgten die drei intensivsten Minuten des gesamten Spiels. Beide Teams rannten an und drückten auf den Sieg. Für Erfurt wollte Ahmed Razeek im FSV-Strafraum einen Elfmeter erschwindeln - der Pfiff blieb aber aus (90.+ 2.). Für Zwickau scheiterte Christian Mauersberger an RWE-Keeper Philipp Klewin (90. + 3.). So blieb es beim 1:1.

Das sagten die Trainer:

Stefan Krämer (Erfurt): "Es war viel Tempo in der Partie und zugleich auch intensiv. Aus dem Spiel heraus passierte in der ersten Hälfte wenig. Nach unserer Führung muss Kammlott das 2:0 machen. Das hat er nicht geschafft. In der Schlussphase kamen wir noch unter Druck. Die Szene in der 90. Minute war ein Elfmeter, dennoch kann man die Situation anders regeln. Gefühlt war es ein wenig wie eine Niederlage."

Torsten Ziegner (Zwickau): "Es war ein Spiel mit vielen Zweikämpfen, zumeist in der Luft. Beide Teams kannten nur ein Mittel: lange Bälle. Bei uns auf König, bei den Gästen auf Bieber. Ich habe kein anderes Spiel erwartet. Das Gegentor war Gift für meine Mannschaft, aber sie hat sich 90 Minuten nicht aufgegeben. Am Ende sind wir etwas glücklich belohnt worden."