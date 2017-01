Pünktlich zum Fristende für die Nachlizensierung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat der FSV Zwickau nach eigenen Angaben die Etatlücke von 411.000 Euro geschlossen. Vor sechs Tagen hatten noch 40.000 Euro gefehlt und Zweitligist Dynamo Dresden sagte am vergangenen Freitag ein Benefizspiel im März zu.

Jörg Schade, Bereichsleiter Sport und Spielbetrieb der Zwickauer, sagte dem MDR am Montag: "Der FSV hat am Freitagabend durch seinen Vorstandssprecher und Finanzvorstand Tobias Leege in Frankfurt die Unterlagen eingereicht. Nach den Unterlagen, die der Verein eingereicht hat, gehen wir davon aus und sind guter Dinge, dass diese vollständig sind und auch geeignet, die vom DFB gemachten Auflagen komplett zu erfüllen. Der FSV geht davon aus, dass es gelungen ist, die Lücke zu schließen und entsprechend dem DFB nachzuweisen."