Zu Beginn spielte der FSV sehr offensiv und kam durch Davy Frick gleich zu einer Gelegenheit. Doch der Sechser traf nach Ecke von René Lange - wohl etwas überrascht - den Ball zwei Meter vor dem Tor nicht richtig. Die jungen Bremer standen in der Folge etwas sicherer, Zwickau kam nur noch durch Standards zu Gelegenheiten. So hatte etwa Toni Wachsmuth nach Freistoß von Lange und Fehler von Werder-Keeper Eric Oelschlägel eine guten Torchance, köpfte aber knapp über den Kasten (25.).

Wegen der vielen Unterbrechungen wurde die Partie danach immer unansehnlicher. Als man sich mental schon auf die Halbzeit einstellen wollte, erspielte sich Werder II doch noch zwei sehr gute Möglichkeiten. Erst konnte FSV-Schlussmann Johannes Brinkies nach scharfer Hereingabe von Philipp Eggersglüß gerade noch vor dem freien Johannson retten (40.). Dann brannte es lichterloh im Zwickauer Strafraum: Nach einem Konter scheiterte Leon Jensen an Brinkies, den Nachschuss von Dennis Rosin klärte der Torwart zusammen mit zwei Abwehrleuten, die auf der Linie standen (43.).

Die Werderaner waren auch zu Beginn der zweiten Hälfte das aktivere Team und schnürten die Westsachsen immer weiter hinten ein. Dominic Volkmer stand etwa in der 58. Minute völlig frei vorm Zwickauer tor, konnte den Ball bei seinem Kopfball nicht mehr drücken.

Die Partie verflachte immer mehr, es sah nun nach einem 0:0 aus. Doch kurz vor dem Ende wurde eine Flanke auf Bentley Baxter Bahn verlängert, der den Ball volley nahm und über Oelschlägel in die lange Ecke traf (86.). Die Zwickauer brachten die Führung über die Zeit, ein Freistoß von Niklas Schmidt in der Nachspielzeit von der der Strafraumgrenze ging nur in die Mauer.