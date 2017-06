Drittligist FSV Zwickau ist am Dienstag mit einer 90-minütigen Einheit in die Saisonvorbereitung gestartet. FSV-Trainer Torsten Ziegner begrüßte 18 Spieler, zu denen auch fünf Neuzugänge gehörten: Der erst am Dienstag verpflichtete Ronny Garbuschewski (Hansa Rostock), Anthony Barylla, Fridolin Wagner (beide RasenBallsport Leipzig II), Christian Mauersberger (FC Schalke 04 II) und Fabian Eisele (Hertha BSC II). Hinzu kommt Julian Hodek aus dem eigenen Nachwuchs.

Bildrechte: Picture Point