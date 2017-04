Der FSV Zwickau setzt weiter auf die Dienste von Morris Schröter. Der 21-jährige Allrounder verlängerte seinen Vertrag um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2019. In der laufenden Saison kam Schröter, der 2015 vom 1. FC Magdeburg zum FSV gewechselt war, in 23 Spielen zum Einsatz und überzeugte in den vergangenen Wochen vor allem auf der Rechtsverteidiger-Position.