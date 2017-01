Bei den Westsachsen unterschrieb der 30-jährige Offensivallrounder einen Vertrag bis zum Sommer 2018. "Wir freuen uns, mit Robert unseren Wunschspieler verpflichtet zu haben und sind der festen Überzeugung, dass er unserem Team auf dem Weg zum Klassenerhalt helfen wird", sagte FSV-Sportdirektor David Wagner. Zwickau waren zuvor vom Deutschen Fußball-Bund Transfers untersagt worden, da der Verein bei der Lizenzierung nachbessern musste. Diese Sperre wurde am Montag aufgehoben.



Der Vertrag von Koch in der Oberlausitz war am Dienstag-Vormittag aufgelöst worden. Für Neugersdorf absolvierte er nach seiner Verpflichtung im September zehn Ligaspiele und eine Partie im Landespokal. Dabei erzielte er zwei Tore und bereitete ein weiteres vor. Seine erfolgreichste Zeit hatte der Sachse bei Dynamo Dresden. Später wechselte er zum 1. FC Nürnberg und kann so auf insgesamt 100 Zweitligaspiele (14 Tore) zurückblicken.