Kurz vor dem Ende der Wechselperiode hat der Fußball-Drittligist FSV Zwickau den slowakischen Stürmer Martin Juhár verpflichtet. Der 28-Jährige unterschrieb einen Vertrag, der bis zum Ende der laufenden Saison gültig ist, teilte der Verein am Montag mit. Der Angreifer absolvierte bereits 174 Erstligapartien in Tschechien, der Slowakei und Polen sowie sechs Partien im Europapokal.

Die Zwickauer belegen in der Tabelle derzeit mit 20 Punkten den vorletzten Platz. In den kommenden Wochen müssen sie bereits auf Robert Paul verzichten. Der Verteidiger wird am Dienstag am linken Sprunggelenk operiert. Paul konnte aufgrund der Verletzung schon am Samstag beim 1:0-Heimsieg gegen die U23 des FSV Mainz 05 nicht mitwirken