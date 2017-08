Ab der 24. Minute geht es rund

Nun war der Knoten geplatzt und auf der Gegenseite hatte Ronny König mit einem Abschluss aus vollem Lauf, den Wolfgang Hesl gerade noch so parieren konnte, ebenfalls eine gute Gelegenheit (24.). Würzburg war aber insgesamt die bessere Mannschaft und belohnte sich in der 28. Minute mit der Führung: Orhan Ademi hatte schön auf Jannis Nikolaou abgelegt und der ehemalige Erfurter ließ mit einem strammen Schuss aus 18 Metern Brinkies keine Chance. FSV-Stürmer Robert Koch hatte gegen Würzburg beste Möglichkeiten, traf aber das Tor nicht. Bildrechte: IMAGO

Das Gegentor brachte die Zwickauer wieder aus der Bahn, die in der Folge fast noch das 0:2 kassiert hätten. Doch erst wurde der Schuss des frühren Zwickauers Patrick Göbel noch geblockt, dann zielte Emanuel Taffertshofer aus der Ferne nur knapp vorbei (32.). Kurz vor der Pause dann aber die große Chance auf den Ausgleich: Robert Koch kommt im Strafraum an den Ball, Hesl kann gerade so zur Ecke klären. Diese landet auf René Langes Kopf, aber wieder ist Hesl zur Stelle.

Ziegners Maßnahmen fruchten

In der Halbzeit stellte FSV-Coach Torsten Ziegner von Vierer- auf Dreierkette um und brachte Sinan Tekerci für den angeschlagenen Ali Odabas. Und die Maßnahme fruchtete sofort - in der 48. Minute kam Koch zu einer weiteren Chance, wurde jedoch abgeblockt. Zwickau war nicht wiederzuerkennen und spielte nun phasenweise richtig schönen Fußball. Zwickaus Trainer Torsten Ziegner konnte am Ende nicht mehr hinsehen. Bildrechte: IMAGO

Zudem spielte den Westsachsen die Gelb-Rote Karte für Torschütze Nikolaou, der nach wiederholtem Foulspiel (64.) runter musste, in die Karten. Es begann ein wahrer Sturmlauf des FSV, in dem u. a. Tekerci (schoss freistehend am Tor vorbei/73.) und Koch (schoss über den Kasten/74.) beste Gelegenheiten vergaben. So war die Niederlage für Zwickau am Ende sehr unglücklich - es brechen nun harte Zeiten für das Schlusslicht an.

Das sagten die Trainer:

Stephan Schmidt (Würzburg): "Es war das erwartete kampfbetonte Spiel. Man merkte beiden Mannschaften den Druck an, der auf ihnen lastet. In der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel im Griff. Nach der Pause hat uns Zwickau dann extrem unter Druck gesetzt. Mit der Gelb-Roten Karte haben wir nur noch verteidigt. Wir hatten dann auch das nötige Glück. Heute haben wir nicht unsere beste Leistung gezeigt, aber gewonnen."