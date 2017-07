Jeden Samstag wird der MDR weiterhin ab 14:00 Uhr im TV in Sport im Osten ein Spiel der 6 Vereine aus der Region live übertragen. An den ersten beiden Spieltagen sind es die Partien Wiesbaden gegen Aufsteiger Jena und Magdeburg gegen Erfurt. Die Highlights aller anderen Spiele wird es wie gewohnt ab 16:30 Uhr in Sport im Osten geben. Liveübertragungen von Sonntagsspielen sind nicht mehr möglich. Aber auch hier gibt es alle Highlights ab 16:30 Uhr in Sport im Osten.