Der gebürtige Grimmaer sammelte an der Küste, beim FC Energie Cottbus und beim Chemnitzer FC Drittliga-Erfahrung. Nach einem Außenmeniskuseinriss und einer Knie-OP stand er in der vergangenen Saison allerdings nur selten auf dem Platz. Er kam auf zwölf Einsätze, stand jedoch kein einziges Mal in der Startelf.