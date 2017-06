Der FC Carl Zeiss Jena wird seine Flutlicht-Heimspiele in der kommenden Drittliga-Saison in Zwickau austragen. Das berichtet die "Thüringer Allgemeine Zeitung" (Dienstagausgabe). Eine fehlende Flutlichtanlage in Jena mache den Umzug unvermeidlich.



Wie Pressesprecher Andreas Trautmann auf MDR-Nachfrage mitteilte, hab der FC Carl Zeiss Jena Zwickau als Ausweichstadion bereits in den Lizenzierungsunterlagen vermerkt.

Jena möchte seine Heimspiele auf jeden Fall im heimsichen Stadion austragen. Bildrechte: IMAGO