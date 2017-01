Der Chemnitzer FC ist mit einem Remis in die Rückrunde gestartet. Bei der SG Sonnenhof Großaspach holten die Sachsen am Sonnabend ein 2:2 (1:1). Die beiden CFC-Tore kamen vor 1.600 Zuschauern aus dem Kuriositätenkabinett. Damit bleiben die "Himmelblauen" in der Tabelle einen Punkt vor den Baden-Württembergern.

Beim CFC rückte Emmanuel Mbende für den wegen einer Meniskusquetschung fehlenden Jamil Dem in die Innenverteidigung. Ein Jubiläum feierte Stefano Cincotta: Der 25-Jährige absolvierte sein 100. Drittliga-Spiel. Bei Großaspach stand Mario Rodriguez in der Startelf. In der Hinrunde war er noch von Dynamo Dresden an den CFC ausgeliehen.