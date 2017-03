Auch nach der Pause präsentierte sich Zwickau, nach wie vor die beste Rückrundenmannschaft, durch eine clevere Spielverlagerung gut. Großaspach setzte zunehmend auf Konter über den schnellen Winterneuzugang Joseph-Claude Gyau. In der Folge ging der Blick aber vor allem an den Seitenrand: Während der FSV sechs Minuten in Unterzahl klarkommen musste, hatte Zwickaus Kapitän Toni Wachsmuth mit seiner blutenden Nase zu kämpfen, die er sich in einem Zweikampf geholt hatte. Für ihn ging es nicht weiter.

Toni Wachsmuth blutet im Gesicht und muss sich auswechseln lassen. Bildrechte: Picture Point