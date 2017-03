Halle hatte sich in der ersten Halbzeit bereits ein tiefes Loch gegraben und das ging auch in den zweiten 45 Minuten so weiter. Wieder tauchte Morys, dieses Mal allerdings in abseitsverdächtiger Position, vor dem Tor auf und bediente seinen Mitspieler Welzmüller, der souverän zum 3:0 einschob (54.). Auch dieses Ergebnis reichte den Gästen noch nicht - genauer gesagt Matthias Morys. Die Aalener Numemr zehn vollendete noch einen Konter im Alleingang und ließ dem bedienten Fabian Bredlow im HFC-Tor erneut keine Chance (67.). Es war Saisontor Nummer zehn für den 29-Jährigen.