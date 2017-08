Beide Teams verbessert

Röser (Mitte) mit einer Chance für den HFC. Bildrechte: IMAGO Beide Teams gingen ersatzgeschwächt und mit Veränderungen in der Startelf in das 70. Duell ihrer Geschichte. Beim Gast aus Jena sollte u.a. Davud Tuma die Offrensive und Firat Suczus die Außenverteidigung stärken. HFC-Trainer Rico Schmitt brachte Martin Röser für die Offensive und Max Barnowsky für Abwehr neu. Die Änderungen in der Aufstellung zeigten Wirkung: Beide Teams gingen offensiv und druckvoll in die Partie, die mehr als 10.000 Fans sahen von Beginn an eine sehenswerte und umkämpfte Partie.

Thiele köpft Jena ins Glück - und verzieht

Gleich mit dem Anpfiff hatte der HFC die Chance, eine Lücke in der Jenaer Abwehr zu nutzen. Röser tauchte noch in der ersten Minute allein vor dem Jenaer Tor auf, wurde in höchster Not aber von Carl-Zeiss-Abwehrspieler Dennis Slamar abgedrängt (1.). Kurz darauf die erste gute Möglichkeit für die Gäste aus Jena: Nach Vorarbeit von Timmy Thiele wurde der Schuss von Florian Dietz durch Barnowsky abgegrätscht (7.). Es blieb nach der offensiven Anfangsphase sehenswert. Mal hatte Jena mehr vom Spiel, mal Halle. Mal scheiterte Halles Kapitän Royal Fennell an Carl-Zeiss-Keeper Raphael Koczor (12.), auf der Gegenseite verzog Tuma knapp (17.). 20 Minuten später brachte Thiele dann aber die mitgereisten 1.200 Jenaer Fans zum Jubeln: Nach einer Ecke stand der Aufstiegsheld am langen Pfosten, seinen Kopfball konnte HFC-Keeper Oliver Schnitzler nur ins eigene Tor abwehren (37.).



Noch vor dem Pausenpfiff hätte Thiele zum Jenaer Held des Spiels werden können: Nach toller Vorarbeit von René Eckardt traf der Angreifer am Tag nach seinem 26. Geburtstag als drei Metern völlig freistehend das Tor nicht (45.).

Manu: Sieben Minuten bis zur Roten Karte

Entsetzte Blicke bei den HFC-Spielern: Manu (3. v.l.) sieht Rot. Bildrechte: Matthias Koch Nach der Pause belebte Neuzugang Braydon Manu die HFC-Offensive. Aber nur kurz, nach einem angedeuteten Kopfstoß gegen Thiele sah er nur sieben Minuten nach seiner Einwechslung Rot (52.). Der HFC stemmte sich nun in Unterzahl gegen die Niederlage, doch Jena spielte nun mit größerem Selbstbewusstsein und stabilisiert in der Abwehr. Und es kam für den HFC noch schlimmer: Beim 2:0 für Jena verletzte sich Keeper Schnitzler am Kopf. Der 21-Jährige knallte beim Herauslaufen mit dem FCC-Angreifer zusammen, offenbar erwischte Tuma den Torhüter mit der Schulter am Kinn. Tumas Kopfball flatterte zum 0:2 ins HFC-Tor (60.), Schnitzler blieb regungslos auf dem Boden liegen.

Schnitzler mit Kopf-Verletzung ins Krankenhaus

Schnitzler muss verletzt vom Platz. Bildrechte: IMAGO Schnitzler musste ausgewechselt werden, mit einem Schädel-Hirn-Trauma wurde er anschließend ins Krankenhaus gefahren. Das Hallenser Spiel konnte allerdings keine Fahrt mehr aufnehmen. In der restlichen halben Stunde rannte der HFC planlos an. Eine Großchance hatte der HFC aber noch: Marvin Ajani scheiterte jedoch freistehend an Gästekeeper Koczor (64.). Danach verteidigte Jena den ersten Sieg der Saison ohne große Mühe.

Das sagten die Trainer:

Mark Zimmermann (Jena): "Ich freue mich sehr, dass wir endlich den Bock umgestoßen haben. Mit unserem Spiel war ich über weite Strecken zufrieden. Das 1:0 hat unser Selbstbewusstsein gestärkt, die Rote Karte hat uns in die Karten gespielt. Nach dem 2:0 haben wir uns noch mehr zugetraut, haben aber den Sack nicht zugemacht. So mussten wir am Ende noch mal zittern. Die Mannschaft hat sich heute ja fast von selbst aufgestellt, da unsere beiden Außenverteidiger Cros und Kühne auch noch kurzfristig ausgefallen sind. Deshalb ein großes Kompliment an meine Mannschaft. HFC-Torhüter Schnitzler wünsche gute Besserung."

Rico Schmitt (Halle): "Gedanklich sind wir noch bei unserem Torwart Schnitzler, dem en den Umständen entsprechend geht. Am Anfang des Spieles hat man gesehen, was wir vorhatten. Dennoch haben wir uns bereits in der ersten Halbzeit nie richtig in der Jenaer Hälfte festsetzen können. Wir haben eine schwache erste Halbzeit gespielt, waren bei Jenaer Kontern schon sehr verunsichert. Die zweite Halbzeit haben wir ordentlich begonnen, dann gab es aber die beiden Kulminationspunkte, zunächst die Rote Karte gegen Manu wegen Undiszipliniertheit und dann die Entscheidung, 0:2 mit dem Zusammenprall mit Torwart Schnitzler. Ein Punkt aus drei Spielen ist ein schwacher Start, das haben wir uns anders vorgestellt. Ich bin mir aber sicher, dass wir am Sonntag in Osnabrück anders, vor allem männlicher, auftreten werden."